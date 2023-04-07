В Вецриге состоится экуменический крестный ход

Сегодня, в Страстную пятницу, по улицам Вецриги пройдет экуменический крестный ход, сообщили агентству ЛЕТА в информационном агентстве Латвийской католической церкви.

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Он начнется в 11:00 от собора Святого Иакова и пройдет по улицам и площадям Вецриги. Во время хода запланировано восемь остановок, во время которых будут зачитаны фрагменты священного писания, прозвучат песни и молитвы.

В крестном ходе примут участие архиепископ Збигнев Станкевич, представители Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, Латвийского союза баптистских церквей и других конфессий.