В Великобритании из-за коронавируса умер гражданин Латвии

Из-за Covid-19 в Великобритании умер гражданин Латвии, который уже некоторое время жил в Соединенном Королевстве, сообщает передача Panorāma на телеканале LTV.

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Родственники пациента рассказали, что мужчина с тяжелыми симптомами был госпитализирован в прошлый понедельник, а в четверг скoнчался.

В выданных родственникам документах причиной смерти значится Covid-19 и пневмония.

Мужчине было 68 лет. Родственники собираются похоронить его на родине. МИД Латвии информацию об этом случае от властей Великобритании не получал.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве составило 6 650, умерло 335 человек.