В Вентспилсе в испытательном режиме откроется первый пункт массовой вакцинации

На следующей неделе, 30 марта, в Вентспилсе в тестовом режиме на день будет открыт первый пункт массовой вакцинации в Латвии, сообщает Министерство здравоохранения. Его задача - проверить процесс массовой вакцинации прежде, чем запустить остальные 22 пункта по всей стране.
Пункт массовой вакцинации в Вентспилсе в доме спорта "Centrs" на ул. Бривибас, 14 обустроила Северо-Курземская региональная больница. Мощность вакцинации в этом пункте составит более 1000 человек в день. 30 марта будет протестирован поток пациентов, скорость процесса вакцинации, обеспечение эпидемиологических требований и другие детали процесса. Работа пункта будет заснята на видео для анализа и создания обучающих материалов для остальных пунктов.
В начале апреля министерство планирует открыть два больших центра вакцинации в Риге и еще 12 пунктов в крупнейших городах Латвии: Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе. В других самоуправлениях могут появиться небольшие центры вакцинации. Полноценная работа пунктов запланирована на момент, когда в Латвию поступит достаточно вакцин.
"Мощность нашей вакцинации будет достаточной для достижения поставленной цели — до окончания лета провакцинировать 70% взрослых жителей Латвии. Тем временем в Европе мы выступаем за устранение неравенства вакцин. Невыполнение обязательств производителей не допустимо", — указал министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.
В свою очередь, председатель правления Северо-Курземской региональной больницы Юрис Лацис рассказал, что его больница начала работу над созданием пункта массовой вакцинации еще в конце прошлого года.
"В настоящее время мы в полной готовности начать массовую вакцинацию, однако ее успешный ход будет зависеть от доступности вакцин и, что не менее важно, готовности жителей вакцинироваться", — отметил Лацис.
Павлютс в своем Twitter опубликовал таблицу с запланированными поставками вакцин. На данный момент утверждены две партии вакцин Pfizer и AstraZeneca, в сумме 7 140 доз, которые прибудут с 26 по 29 марта. В начале апреля, со 2 по 4 число, Латвия рассчитывает получить 67 576 доз вакцин Moderna и AstraZeneca. Всего на ближайшие недели запланированы поставки 245 668 доз вакцин разных производителей.
Ceram, ka jau 2.aprīlī AstraZeneca patiešām piegādās 42 tūkstošus devu, drīzumā pēc tam 4.aprīllī arī 25 tūkstoši Moderna utt.
Kopumā aprīlī ceram uz teju 250 tūkstošiem vakcīnu devu, iepretim līdz šim 3 mēnešos saņemtajiem 150 tūkstošiem. pic.twitter.com/5Mjpd4wHh2— Daniels Pavluts (@pavluts) March 24, 2021