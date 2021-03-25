В Вентспилсе в испытательном режиме откроется первый пункт массовой вакцинации
Foto: LETA

На следующей неделе, 30 марта, в Вентспилсе в тестовом режиме на день будет открыт первый пункт массовой вакцинации в Латвии, сообщает Министерство здравоохранения. Его задача - проверить процесс массовой вакцинации прежде, чем запустить остальные 22 пункта по всей стране.

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Пункт массовой вакцинации в Вентспилсе в доме спорта "Centrs" на ул. Бривибас, 14 обустроила Северо-Курземская региональная больница. Мощность вакцинации в этом пункте составит более 1000 человек в день. 30 марта будет протестирован поток пациентов, скорость процесса вакцинации, обеспечение эпидемиологических требований и другие детали процесса. Работа пункта будет заснята на видео для анализа и создания обучающих материалов для остальных пунктов.

В начале апреля министерство планирует открыть два больших центра вакцинации в Риге и еще 12 пунктов в крупнейших городах Латвии: Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе. В других самоуправлениях могут появиться небольшие центры вакцинации. Полноценная работа пунктов запланирована на момент, когда в Латвию поступит достаточно вакцин.

"Мощность нашей вакцинации будет достаточной для достижения поставленной цели — до окончания лета провакцинировать 70% взрослых жителей Латвии. Тем временем в Европе мы выступаем за устранение неравенства вакцин. Невыполнение обязательств производителей не допустимо", — указал министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

В свою очередь, председатель правления Северо-Курземской региональной больницы Юрис Лацис рассказал, что его больница начала работу над созданием пункта массовой вакцинации еще в конце прошлого года.

"В настоящее время мы в полной готовности начать массовую вакцинацию, однако ее успешный ход будет зависеть от доступности вакцин и, что не менее важно, готовности жителей вакцинироваться", — отметил Лацис.

Павлютс в своем Twitter опубликовал таблицу с запланированными поставками вакцин. На данный момент утверждены две партии вакцин Pfizer и AstraZeneca, в сумме 7 140 доз, которые прибудут с 26 по 29 марта. В начале апреля, со 2 по 4 число, Латвия рассчитывает получить 67 576 доз вакцин Moderna и AstraZeneca. Всего на ближайшие недели запланированы поставки 245 668 доз вакцин разных производителей.

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