В Венту течет дождевая вода с нефтью: кто-то испортил боновые заграждения

Инспекторы Государственной службы среды повторно констатировали утечку нефтяных продуктов в Венту, причем кто-то попытался испортить ранее установленные боновые заграждения, сообщает LETA.

30 января было обнаружено, что на улице Калькю в Кулдиге из ливневой канализации в Венту льется вода с характерным запахом нефтепродуктов. В среду, 12 февраля, ситуация повторилась.

Обследовав колодцы ливневой канализации в радиусе 500-600 метров, инспекторы обнаружили, что из некоторых из них тоже пахнет нефтью.

Были приняты меры для дальнейшего распространения загрязнения — укреплены прежние боновые заграждения, а старые боны заменены на новые. Было констатировано, что неизвестные пытались испортить установленные боны, поэтому впредь муниципальная полиция будет регулярно осматривать местность.