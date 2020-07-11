В Верманском парке стало больше бездомных, борьба с ними не дает результата

В этом году вандалы и бездомные ведут себя в рижский парках активнее обычного. Это заметили и жители, которые делятся наблюдениями, и обслуживающие парки, кто чаще всего борется с последствиями. Кроме того, в этом году активизировались и похитители растений, сообщает LSM.

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Рижане в этом году жалуются на ситуацию в Верманском парке. Например, бездомные не только находятся в парках, но и справляют свои физиологические потребности. Кроме того, в этом году особую активность проявляют воры, похищающие различные растения.

Член правления компании Rīgas parki un dārzi Улдис Зоммерс рассказал, что воруют, впрочем, не только растения, но "и инвентарь, оставленный без тщательного присмотра. Воруют сознательно — такие вещи, как косилки, триммеры, мотопилы. Несколько таких случаев было именно этой весной".

За порядком в парках следит Муниципальная полиция Риги, чьи сотрудники ежедневно патрулируют эти территории. Сложнее всего справиться именно с бездомными, признает главный инспектор Центрального управления Мартиньш Кипурс, так как заводить на них дело о нарушении часто нецелесообразно — они не платят штрафы.

Самым эффективным способом профилактики являются видеокамеры. Они установлены во многих местах, но в будущем их станет еще больше.

И компания, обслуживающая территорию парка, и полиция призывают население проявлять бдительность и сообщать о замеченных нарушениях или беспорядках.