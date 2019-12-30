В VID начинает работу робот-ассистент Том

С января на сайте Службы госдоходов (VID) в тестовом режиме начнет работу виртуальный ассистент Том, сообщает LETA.

Том будет отвечать на часто задаваемые вопросы, которые обычно задают налоговым консультантам. Пока что он обладает только базовыми знаниями, но для обучения ему нужна практика.

До 14 января будет период публичного тестирования. Можно будет не только поговорить с Томом о налогах, но и оценить его работу и выслать свои предложения на адрес virtualais.asistents@vid.gov.lv.

Виртуальный ассистент разработан на платформе языковых технологий Hugo.lv в сотрудничестве с Центром систем культурной информации и предприятием языковых технологий Tilde.