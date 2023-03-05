В Видземе глубина снега - до 44 см. По всей Латвии затруднено движение на дорогах

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, большего всего снега в субботу выпало в Видземе, в том числе в Риге. Самый глубокий снег - в Алуксне и Цесисе.

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После обильной метели в Калнциеме и центре Риги образовался слой снега толщиной 11 см, в Огре - до 21 см, в Сигулде - до 29 см, в Зосены - до 31 см, в Приекуле - до 39 см, в Алуксне - до 44 см.

Глубина снега около 30 см - в Мадоне и Дагде, а на метеорологической станции Даугавпилса - девять сантиметров снега. На северо-востоке Курземе также выпало много снега: в Стенде его глубина составила восемь сантиметров.

На наблюдательных станциях в Бауске, Мерсрагсе, Салдусе, Руцаве, Павилосте и Вентспилсе толщина снега составляет менее одного сантиметра.

На станциях наблюдения снежный покров измеряется ультразвуковым датчиком на специально подготовленной площадке. Метеостанции, как правило, располагаются на открытой местности, а в пункте наблюдения часто дует ветер, поэтому средняя толщина снежного покрова в окрестностях может существенно отличаться от измеренной на пункте наблюдения.

Утро воскресенья в Латвии в основном облачное, местами идет небольшой снег, где-то - сильный. Ветер западный или северо-западный, от слабого до умеренного, температура воздуха +1...-4 градуса.

В Риге иногда идет снег, ветер западный 3-9 метров в секунду, температура воздуха -1...-2 градуса.

По информации Latvijas valsts ceļi, из-за снега и обледенения в воскресенье утром затруднены условия движения практически на всех основных дорогах Латвии.

Около 6:40 утра на основных автомагистралях страны условия движения были удовлетворительными только в одном месте - на трассе A11 Лиепая-граница Литвы (Руцава).

Езда по региональным дорогам тоже затруднена по всей Латвии. Заснеженные участки расчищают и посыпают противоскользящими материалами. На дорогах работают 165 единиц зимней сервисной техники.

Массовые ограничения на дорогах, введенные во время недавних дождей и оттепелей, сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. На 142 участках гравийных дорог введены ограничения по массе транспортных средств. Карту с участками ограничения можно найти на сайте LVC.

В субботу вечером в Огре автобус с 41 пассажиром съехал в кювет, сообщили агентству LETA в ГПСС. Авария произошла около 21:00 на пересечении улиц Бривибас и Либешкалнас. Спасатели помогли вытащить автобус из кювета. Погибших и тяжело пострадавших удалось избежать.

Сотрудники "Sadales tīkls" устранили все 97 повреждений электросети, вызванных сильным ветром. В субботу сотрудники компании, работая в усиленном режиме, предотвратили повреждение 23 средневольтных и 74 низковольтных линий электропередач.

Повреждения электросетей в основном были вызваны падением деревьев и их ветвей на воздушные линии, поврежденными опорами и другими элементами электросетей. Устранению повреждений мешал сильный снегопад и скользкие дороги, что сказалось на скорости экипажей и доступе к местам повреждений.

Всего по Латвии над устранением повреждений работало 39 экипажей.

Самая высокая температура воздуха в Европе 4 марта составила +20 градусов в Португалии, Испании, Италии и Греции, а также +23 градуса на Кипре. Самая низкая температура воздуха ночью в воскресенье составляет -23 градуса в Финляндии и -35 градусов на северо-востоке европейской части России.