В Видземе много реэмигрантов — но немало и проблем

Второй год люди, которые хотят вернуться в Латвию из-за границы, многие вопросы могут решить у региональных координаторов по реэмиграции. Главный вывод видземских специалистов — интерес людей к возвращению в страну растет, но многие проблемы — жилье, работа, бюрократия — все еще существуют, сообщает Latvijas Radio.

Сколько людей в общей сложности вернулось, сказать нельзя — не все передекларировались или рассказали об этом координаторам, пишет портал rus.lsm.lv.

«Определенно, в этом году людей, которые вернулись или высказали интерес, стало больше. Но есть тенденция: в прошлом году, услышав о проекте — координаторах и поддержке, некоторые люди интересовались и ждали материальной помощи, но потом поняли, что ее нет. В этом году меньше тех, кто просит материальной поддержки, но люди обращаются за помощью с информацией, а также с решением проблем», — говорит региональный специалист Ия Гроза.

Главной проблемой реэмигрантов она называет квартирный вопрос. Например, в сельских краях почти невозможно получить кредит.

Еще одна сложность, которая не исчезает, это недостатки законодательства или бюрократические требования. Гроза рассказала и об абсурдных случаях. Например, пенсионерка вернулась в Латвию — и ей полагается пенсия, поскольку она в свое время в стране работала. Но пенсию женщина получить не может, поскольку еще не прожила в стране год. Или, например, гражданка третьей страны — супруга латвийца — хочет получить вид на жительство. Для этого ей нужен рабочий договор, рабочее место. Но наниматель может заключить договор, если у нее есть задекларированное место жительства — а для этого нужен ВНЖ.

За 2018 год население Латвии сократилось на 14,4 тыс. человек. Впервые за последние 20 лет доминирующей причиной продолжающейся депопуляции страны стала низкая рождаемость, а не смертность или эмиграция. В целом за год население страны, по данным ЦСУ, уменьшилось до 1,920 млн. человек.