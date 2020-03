В воскресенье airBaltic доставит почти миллион масок и респираторов из Китая

Рано утром в воскресенье, 29 марта, в Риге приземлится самолет авиакомпании airBaltic, который доставит из Китая примерно один миллион защитных масок для лица и респираторов.

Как сообщалось, по запросу Национальной службы здравоохранения airBaltic выполнит специальный грузовой рейс в международный аэропорт Урумчи (Китай) и в обратном направлении. Из регионов Чжэнчжоу и Иу будут доставлены 900 тыс. масок и 80 тыс. респираторов, которые будут переданы медицинским учреждениям в Латвии.

На следующей неделе планируются дополнительные поставки более 4 млн масок и респираторов, сообщили в НСЗ.

We are on our way home from Ürümqi Diwopu International Airport in China carrying 5.1 tonnes or approximately one million face masks and respirators. Flight is performed after a request from National Health Service of the Republic of Latvia. 📸 by AirLink Aviation Services pic.twitter.com/uhnDrBaKUI