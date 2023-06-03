В воскресенье на большей части территории Латвии — дожди

В воскресенье на большей части территории Латвии пройдут дожди, во многих местах в центральных и восточных областях страны обильные дожди ожидаются впервые за последние несколько недель, прогнозируют синоптики.

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Ночью зона осадков достигнет Видземе и севера Курземе, днем дождь будет идти и в других частях страны, лишь в Курземе больше не ожидается значительных осадков. Местами возможны сильные дожди и грозы.

Небо будет преимущественно пасмурным. Ветер — западный от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +1 градуса местами в Латгале до +11 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до +12…+16 градусов, на юге страны — до +18 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями, время от времени будет идти дождь. Юго-западный ветер от слабого до умеренного сменится северо-западным. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в первой половине дня повысится до +15 градусов.