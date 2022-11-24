В воскресенье на Домской площади зажгут елку
Foto: F64

В первый Адвент, в воскресенье, 27 ноября, в 17:00 на Домской площади зажгут главную елку Риги и откроют рождественскую ярмарку, сообщили агентству ЛЕТА в управлении по связям Рижской думы.

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Одновременно елку зажгут и на Ратушной площади.

На рождественской ярмарке в Старой Риге можно не только купить изделия мастеров и рукодельниц, но и послушать по выходным выступления музыкантов.

В воскресенье в 14:00 и 16:00 музыкальное объединение TrombonsLV исполнит произведения всемирно известных композиторов с балкона Ратуши.

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