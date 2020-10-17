В воскресенье после холодной ночи ожидаются дожди и усиление ветра
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В субботу вечером и в ночь на воскресенье местами в Латвии температура воздуха понизится до 0..-3 градусов, прогнозируют синоптики.

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В Курземе и Видземе ночная температура составит +6..+9 градусов, юго-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду.

В этих регионах ночью также ожидается дождь, а в воскресенье временами осадки возможны по всей Латвии, в том числе местами дожди будут сопровождаться грозой и градом.

Юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его порывы усилятся до 15 метров в секунду, на побережье — до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +4..+10 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается дождь, к вечеру выглянет солнце. Минимальная температура воздуха ночью составит +2 градуса, днем — +7..+8 градусов.

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LETA

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LETA
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