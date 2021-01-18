В воскресенье прививки от Covid-19 в Латвии получили 119 человек

С окончанием первого этапа вакцинации от Covid-19 в воскресенье в Латвии прививки получили 119 человек, таким образом, по данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), общее число вакцинированных достигло 15 756 человек.
По последним данным, прививки от Covid-19 в Латвии получили 1360 человек в понедельник, 1617 во вторник, 1506 человек в среду, 1747 человек в четверг, 1791 человек в пятницу и 653 человека в субботу.
В НСЗ поясняют, что ранее обнародованное количество привитых может измениться в течение нескольких дней, поскольку согласно нормативным актам данные о факте вакцинации вводятся в систему электронного здравоохранения в течение одного - пяти рабочих дней после факта вакцинации.
Уже сообщалось, что в понедельник, 18 января, вторую дозу вакцины от Covid-19 начнут получать медики, получившие первую вакцину в конце прошлого года.