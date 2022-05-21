В воскресенье сохранится пасмурная погода, но значительных осадков не ожидается
Foto: F64

Пасмурная погода сохранится и в воскресенье, но значительных осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В течение дня станет постепенно расти атмосферное давление, но облачность не рассеется. Лишь на востоке страны возможны временные прояснения.

День пройдет без значительных осадков.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

Воздух прогреется до +14…+17 градусов, но на побережье будет холоднее — от 10 до 14 градусов.

В Риге день ожидается сухим, но пасмурным. Будет преобладать северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.

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