В воскресенье усилится ветер, возможны дожди
Foto: LETA

В воскресенье, 13 июня, во многих районах Латвии, особенно на востоке страны, ожидаются дожди, тогда как в западной и центральной частях страны будет дуть сильный ветер, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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Местами ожидаются грозы и ливни. Ожидается плотная облачность, солнечная погода установится только в Курземе.

В ночь на воскресенье на морском побережье Курземе скорость порывов северного, северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Днем такой же ветер ожидается в центральных и западных районах страны.

Температура воздуха ночью опустится до +10..+15 градусов, днем потеплеет до +16..+21 градуса.

В Риге возможны кратковременные дожди, днем скорость порывов северного, северо-западного ветра усилятся до 19 метров в секунду. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +18 градусов днем.

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LETA

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