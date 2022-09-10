В воскресенье в Латгалии и Селии пройдут дожди, в Риге — облачно, без осадков
Foto: F64

В воскресенье в Беларуси усилится циклон, и под его воздействием в Латгале и Селии будет пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.

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В ночь на воскресенье в Латвии осадков не ожидается, будет малооблачно. При слабом восточном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до 0…+8 градусов.

Начиная с юго-востока страны, в воскресенье количество облаков увеличится, в Латгале и Селии небо будет облачным, ожидается дождь. В Курземе день будет солнечным. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, воздух прогреется до +15…+19 градусов, в Латгале и Селии будет не теплее +9…+13 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается небольшая облачность, к вечеру небо затянется облаками, но дождя не будет. Ночью будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем потеплеет до +17…+18 градусов.

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