В воскресенье в Латвии - 315 новых случаев коронавируса, умерли девять человек

В воскресенье, 28 ноября, в Латвии зарегистрировано 315 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти девяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 70-79 лет (пять человек), 80-89 лет (четыре человека). Среди умерших - шестеро не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, три человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 637,7 до 632 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 189 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 126 человека были вакцинированы.

В воскресенье сделано 3872 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 252 728 жителей Латвии.