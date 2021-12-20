В воскресенье в Латвии - 326 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек
Foto: LETA

В воскресенье, 19 декабря, в Латвии зарегистрировано 326 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти десяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (четыре человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (один человек). Среди умерших - семеро не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, три человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки вырос с 518,2 до 523,2 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 157 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 169 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 4933 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 267 465 жителей Латвии. Скончались 4454 человека с коронавирусом.

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