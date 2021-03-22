В воскресенье в Латвии выявлено 177 новых случаев Covid-19, двое заболевших скончались

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 177 новых случаев коронавируса и получена информация о двух умерших от этого заболевания.

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Оба умерших принадлежали к возрастной группе от 70 до 79 лет.

За сутки проведено 3266 тестов, доля положительных результатов — 5,4%.

Число умерших от коронавируса в Латвии достигло 1828 — это 1,87% от всех заболевших. Общее число заболевших за все время — 97 586 человек.

За последние две недели выявлен 7061 случай коронавируса, подсчитала LETA. Кумулятивная заболеваемость в течение двух недель — 370,1 случая на 100 000 жителей. По сравнению с предыдущим днем этот показатель снизился незначительно — день назад он достигал 370,8.