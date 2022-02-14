В воскресенье выявлено 4144 новых случая Covid-19, умерли пять человек

В воскресенье, 13 февраля, в Латвии подтверждено 4144 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти пяти пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (один человек). Среди умерших - трое не прошли или не завершили курс вакцинации, два человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос с 6847,2 до 6866,7 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1434 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2710 были вакцинированы.

Вчера был сделан 9431 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 522 766 жителей Латвии, умерли 5029 человек с Covid-19.