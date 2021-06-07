В воскресенье выявлено 76 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало

За минувшие сутки проведено 2894 теста на коронавирус, результаты 76 из них оказались положительными. Информации о новых скончавшихся с этим диагнозом не получено, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Доля положительных результатов тестов составляет 2,6%, кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней составляет 201,2 случая на 100 000 жителей.

За сутки госпитализировано 30 человек с коронавирусом, восемь человек выписались. В стационарах находятся 278 человек, что на 19 больше, чем день назад.

323 пациента находятся в среднетяжелом состоянии, 55 — в тяжелом. Тяжело болеют 14,55% госпитализированных.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболело 134 888 латвийцев. Умерли 2413 человек с этим диагнозом. За последние две недели заболели 3809 человек, все остальные заболевшие считаются выздоровевшими. С начала пандемии из стационаров выписано 13 567 человек.