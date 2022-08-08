В Восточной больнице лечится 21 раненный в результате военных действий в Украине

Утром в понедельник, 8 августа, в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) был доставлен 21 человек, получивший тяжелые ранения в ходе войны в Украине, сообщил руководитель Клиники неотложной медицины и приема пациентов RAKUS Алексей Вишняков.

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Понимая, что пострадавшие проведут в пути из Украины 18 часов и должны быть обеспечены беспрепятственным первым осмотром, персонал больницы заранее подготовился к приему раненных.

"У врачей была возможность за некоторое время до [перевода] ознакомиться с данными о проведенных в Украине медицинских манипуляциях и лечении. Хотя полной картины о состоянии здоровья раненных и покалеченных людей и их проблемах со здоровьем получено не было, эти данные были полезны для планирования и подготовки к приему этих пациентов", — пояснил Вишняков.

Он сообщил, что двое пострадавших были немедленно переведены в другие больницы — один в Больницу травматологии и ортопедии, а другой в Национальный реабилитационный центр "Вайвари". В свою очередь, остальные пострадавшие были помещены в разные отделения RAKUS в течение четырех часов, исходя из потребностей раненных. Если возможно, пациента помещают в общие палаты, чтобы обеспечить поддержку и возможность поговорить с другим человеком, который также перенес аналогичные травмы.

Реконструктивная хирургия, микрохирургия и нейрохирургия в ближайшем будущем будут проводиться в RAKUS для пострадавших с тяжелыми травмами черепа, шеи, конечностей и позвоночника. Также будут изготовлены и подогнаны протезы для пациентов, ранее перенесших ампутацию руки или ноги.

Руководитель Клиники травматологии и ортопедии RAKUS Андрис Викманис пояснил, что эти пациенты отличаются от больных, поступающих в медучреждение с бытовыми травмами. Травмы жертв войны сложнее, необходимы операции по реконструктивной хирургии, протезы, трансплантация костей.

Большинство доставленных пациентов — молодые люди с травмами, полученными в результате обстрелов или взрывов, указал Викманис.

Опасения врачей заключаются в возможных инфекциях. Кроме того, у некоторых пациентов есть незаживающие раны.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) напомнил, что около 8000 мирных жителей Украины уже получили медицинскую помощь в Латвии.

Он подчеркнул, что о готовности поддержать раненных в Украине людей говорили уже давно, но до сих пор получилось вылечить лишь несколько таких людей. Латвия способна принять несколько сотен пострадавших в Украине и пора использовать эти возможности, указал министр.

Ситуация изменилась, поскольку решающую роль сыграл поиск правильных партнеров в неправительственном секторе. В сотрудничестве с благотворительной организацией M-Help.com Минздрав предоставил специальный автобус, способный за один раз перевезти 21 пострадавшего.

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко напомнил, что Украина уже имеет опыт сотрудничества с реабилитационным центром "Вайвари", который в 2014 году оказал помощь и реабилитировал нескольких украинцев.

Мищенко подчеркнул, что Латвия является двигателем Евросоюза, который может показать пример того, как нужно оказывать поддержку Украине.

Председатель правления "Вайвари" Анда Нулле указала, что центр готов помочь в процессе реабилитации, включая примерку протезов и обучение ходьбе на протезах.

Директор благотворительной организации M-Help.com Арвис Рекетс пояснил, что организация изначально помогала в оснащении украинских больниц, но теперь она также поможет организовать регулярные автобусные рейсы для пострадавших в войне в Украине.