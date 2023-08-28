В Восточной больнице начато расширение дневного стационара химиотерапии
Foto: F64

В Латвийском онкологическом центре Рижской Восточной больницы начаты расширение и перестройка дневного стационара химиотерапии, после чего он сможет принимать на треть больше пациентов, сообщил агентству LETA представитель больницы Мартиньш Вилцанс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В дневном стационаре планируется на 33% больше отвечающих современным стандартам мест, адаптированных к лечению пациентов именно этого профиля. Стационар сможет принимать 69 пациентов вместо нынешних 50, а для персонала будут обеспечены надлежащие условия труда в современных и функционально оборудованных помещениях.

Как сообщил председатель правления Восточной больницы Нормунд Станевич, больница делает все возможное, чтобы работы были выполнены как можно быстрее и пациенты и персонал могли пользоваться обновленными помещениями и оборудованием.

"Нашим врачам и медперсоналу потребуется дополнительный персонал в обновленных помещениях, поскольку мы сможем оказывать помощь большему количеству пациентов, чем раньше", — сказал он.

После расширения площадь дневного стационара химиотерапии составит 585,6 кв. м. Работы планируется завершить в декабре 2023 года.

Проект софинансируется Европейским фондом регионального развития в размере 2,52 млн евро. Работы выполняет строительная компания SIA "LC Būve".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu