В Восточной больнице впервые прооперировали пострадавшего от войны мирного жителя из Украины

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) в начале мая впервые прооперировали мирного жителя Украины, пострадавшего при боевых действиях. Это подросток, который получил ранения, опасные для жизни. Об этом сообщила пресс-секретарь LETA Илга Намниеце.

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Молодой человек получил серьезное военное ранение 2 марта — врачи больницы считают, что ранение, скорее всего, было вызвано взрывом кассетной бомбы. В результате у подростка сломано верхнее ребро и поврежден плечевой нерв, несколько осколков застряли в позвоночнике. Рука и часть плеча подростка были фактически парализованы.

Еще во время первого визита в больницу врачи отделения кистевой и пластической хирургии заключили, что функциональность руки мальчика сохранилась всего на 20%.

В Латвию 15-летний мальчик прибыл вместе с мамой. Медики RAKUS говорят, что пострадавшему подростку предстоит еще длительный период лечения и реабилитации, в том числе несколько сложных операций, возможно, в течение нескольких лет.

"В начале лечения, на первом этапе операции, нужно было устранить боль от травмы, которую невозможно предотвратить обычными обезболивающими средствами. А долгосрочная цель — восстановление руки функции", — сказал специалист в хирургии периферических нервов Центра микрохирургии Мартиньш Капицкис.

10 мая врачи провели первую операцию. Первым этапом этой операции стала пересадка нервных веточек из ноги и вшивание нервных трансплантатов в поврежденные участки плечевых нервов. На втором этапе операции врачи переключали дублирующие нервы в плече и шее, чтобы постепенного восстановить функциональность. Операция продлилась почти семь часов.

Сейчас состояние здоровья молодого человека можно считать удовлетворительным. Он получил рекомендации врачей и уже выписан, чтобы продолжить лечение под наблюдением семейного врача и физиотерапевта.

С момента вторжения российской армии на территорию Украины 24 февраля RAKUS оказала медицинскую помощь 371 мирному жителю Украины. В стационарах больницы лечились 94 пациента. Медицинские консультации в приемном отделении скорой медицинской помощи получили 277 пациентов из Украины.

