В Восточной больнице за сутки умерло 20 пациентов с Covid-19; начинает работу мобильный морг

В среду, 27 октября, в Рижской Восточной больнице скончались 20 пациентов с подтвержденным Covid-19 — это рекордный показатель за сутки, подтвердил Латвийскому телевидению (LTV) председатель правления медучреждения Имантс Паэглитис. Об этом пишет Lsm.lv.

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Среди умерших пациентов одному был 41 год, а второму — 50 лет.

В Клинике неотложной медицины и приема пациентов койки разместили и в гараже, куда раньше приезжали машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Там находится 21 койка для пациентов с Covid-19.

Кроме того создается новое отделение интенсивной терапии с 12 койко-местами, где немедленно можно будет начать лечение пациентов с другими заболеваниями.

В свою очередь, Центр патологии Восточной больницы снова открывает мобильный морг, который пришлось использовать во время предыдущей волны в январе этого года.

Восточная больница является одним из крупнейших центров, в которых проходят лечение пациенты с Covid-19.