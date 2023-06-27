В воздушном пространстве Балтии проходят учения Ramstein Alloy
Foto: NBS

Сегодня в воздушном пространстве стран Балтии продолжатся международные учения воздушных сил Ramstein Alloy, организованные Командованием ВВС НАТО совместно с Национальными вооруженными силами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе учений военно-воздушные силы союзников из Великобритании, Литвы, Португалии, Румынии, Турции и Германии будут отрабатывать быстрое реагирование, в том числе в условиях потери связи, боевые действия по поиску и спасению, перехвату, поддержку с воздуха и сценарии дозаправки самолетов в воздухе.

Учения способствуют укреплению присутствия союзников и стран-партнеров в Балтийском регионе.

Ramstein Alloy — это продолжение тренировочных полетов в воздушном пространстве Балтии, которые регулярно проходят с 2008 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas