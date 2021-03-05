В выходные дни - метели и сильный ветер, на следующей неделе - морозы до -20 градусов

В субботу и воскресенье в Латвии усилится западный ветер, и во многих районах ожидается метель, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В ночь на субботу будет преимущественно ясная погода и мороз до -12 градусов. Днем с севера количество облаков увеличится, но существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до 0..+ 4 градусов. Днем и вечером западный ветер в порывах усилится до 13-19 метров в секунду.

В ночь на воскресенье Латвию пересечет холодный атмосферный фронт с осадками, также и днем во многих районах ожидается снегопад. Скорость западного, северо-западного ветра порывами достигнет 19-24 метров в секунду. Температура воздуха в основном будет немного ниже нуля.

В понедельник местами пройдет небольшой снег, в ночь на вторник возможны морозы до -20 градусов. Во второй половине следующей недели воздух станет теплее, временами будет идти снег и дождь.

В ближайшие дни большую часть территории страны снова покроет снег, в Видземе и Латгале высота снежного покрова может достичь 10 см.