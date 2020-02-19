В выходные дни ожидается сильный ветер и осадки

В предстоящие выходные север Европы окажется во власти очередного мощного циклона, который принесет в Латвию сильный ветер, дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Еще в четверг по всей Латвии будет солнечно, температура воздуха поднимется до +4..+7 градусов, а в ночь на пятницу усилится южный ветер, пройдет дождь и мокрый снег.

Самый сильный ветер будет дуть в субботу — на побережье скорость южного, юго-западного ветра составит порывами до 25 метров в секунду. Также ожидается большое количество осадков, температура воздуха составит 0..+6 градусов.

В воскресенье ветер немного ослабнет, выглянет солнце, температура воздуха не изменится.

В феврале средняя температура воздуха в Латвии превышает +2 градуса, что на шесть градусов выше нормы.