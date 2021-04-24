В выходные дни вакцинация приоритетных групп будет проводиться в пяти центрах вакцинации

В субботу и воскресенье, 24 и 25 апреля, вакцинация приоритетных групп от Covid-19 будет проводиться в пяти крупных центрах вакцинации в четырех городах Латвии, сообщили агентству LETA в Минздраве.

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Для вакцинации будет использовано около 6500 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В Риге будет открыто два центра вакцинации - в выставочном холле на Кипсале и в конференц-центре Аtta. Центр на Кипсале будет работать в субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00, в Аtta - в субботу с 9.00 до 17.00.

В Даугавпилсе центр вакцинации во Дворце культуры будет открыт в субботу с 12.00 до 20.00, центр вакцинации в Юрмальской спортивной школе - в субботу с 9.00 до 17.00, центр в Цесисе в помещениях бывшего магазина Super Netto - в субботу и воскресенье с 9.00 до 17.00.

Сделать прививку в выходные дни могут только люди из приоритетных групп и по предварительной записи, и все места на вакцинацию уже заняты. Без предварительной записи людей призывают не приходить в центры вакцинации.