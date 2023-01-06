В Юрмале тариф на тепло с 1 марта будет снижен на 51%

В Юрмале с 1 марта будет на 51% снижен тариф на тепло, свидетельствует тарифный проект, опубликованный в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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6 января ООО Jūrmalas siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на услуги по поставке тепловой энергии, который предусматривает тариф в размере 149,35 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без учета налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 марта 2023 года вместо ранее утвержденного тарифа 225,62 евро за МВт/ч без НДС. Таким образом снижение тарифа составит 51%.

Тариф, предложенный на период с 1 июля, составит 148,49 евро за МВт/ч без НДС.

Изменения тарифа связаны с изменением цен на топливо, говорится в сообщении ООО Jūrmalas siltums.