В Юрмале в тестовом режиме запустили переоборудованный электробус

С 2019 года пассажиров Юрмалы перевозят два электроавтобуса, а теперь в городе начали тестировать первый в Латвии автобус с дизельным двигателем, переоборудованным в электоавтобус.

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С 4 августа автобус Amo Plant Ambassador SB200 начал тестовые поездки, перевозя пассажиров маршрута №4 от станции Слока до Булдури. После пилотного проекта будут оценены возможности потенциального сотрудничества с “ECO BUS”.

SIA “ECO BUS” - первая компания, которая реализовала переоборудование и модернизацию

городского пассажирского автобуса класса М3 марки Amo Plant Ambassador SB200. Переоборудованный автобус также прошел сертификацию и регистрацию в CSDD.

Пилотный проект модернизации автобусов дизельного двигателя был разработан и начал работу в рамках финансированного проекта программы CFLA. Модернизированный пассажирский электробус в свое время был собран на заводе фирмой “AmoPlant” в Елгаве на базе автобуса голландской компании VDL Bus&Coach VDL Ambassador 200.

“Евросоюз четко дал зеленый курс на сокращение выбросов CO2 . В ближайшем будущем

ожидается рост спроса на электробусы, что объясняется более низкими расходами на

эксплуатацию” – говорит председатель правления SIA “ECO BUS” Гатис Камарутс.

Foto: jurmala elektroautobuss

По его словам, главный недостаток — это высокая цена закупки новых электробусов, при этом в распоряжении перевозчиков сравнительно большие автопарки автобусов дизельного двигателя. Утилизация дизельных автобусов — это прямые финансовые потери и не целесообразное использование ресурсов. Переоборудование и модернизация имеющихся автобусов в электробусы — это способ как добиться экономии финансовых ресурсов и заменить имеющиеся автобусы на более дружественные окружающей среде.

“Сейчас “ECO BUS” разработал и предлагает концепцию модернизации – переоборудование автобусов с дизельным двигателем в электроавтобусы, предусматривая, что модернизация может производиться на базе автобусов разных моделей и марок. В результате переоборудования мы получаем практически новый электроавтобус со сроком эксплуатации как минимум 15 лет. Также очевидна значительная экономия финансовых ресурсов, что сейчас особенно актуально на фоне мировых экономических тенденций”, - добавляет Камарутс.

При софинансировании Фонда сплочения ЕС предприятие Jūrmalas autobusu satiksme в 2017-2018 годах приобрело 16 новых экологически чистых автобусов, 14 из которых работают на дизельном топливе в соответствии со стандартом предельно допустимых выбросов Евро-6, а два - на электричестве. Общая стоимость проекта составила 3,1 млн евро, из которых 1,204 млн евро было софинансировано Фондом сплочения ЕС и 1,896 млн евро - Jūrmalas autobusu satiksme.

Сейчас на семи городских маршрутах Юрмалы курсируют 23 автобуса и минибуса.