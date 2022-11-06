В Юрмале возобновятся строительные работы по укреплению берега Лиелупе

В Юрмале возобновятся строительные работы по укреплению берега реки Лиелупе, затраты на которые выросли более чем на 30%, сообщили агентству LETA в самоуправлении города.

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Юрмальское самоуправление реализует проект по предотвращению рисков наводнений и береговой эрозии, вызванных Лиелупе. По просьбе жителей в проектные решения внесены изменения. В результате изменения проекта и геополитической ситуации затраты на реализацию проекта увеличились более чем на 30%. 25 октября Юрмальская дума приняла решение о выделении необходимого дополнительного финансирования для завершения проекта.

Строительные работы на объекте возобновятся в ноябре. Ожидается, что работы будут завершены к ноябрю 2023 года. В этом году планируется провести строительные работы на участке улицы Леяс от улицы Орманю до улицы Плуду, а также на участке напротив объекта по улице Яуная 70, где находится спортивная гимназия "Юрмала".

С учетом указаний Государственной службы охраны окружающей среды, до 15 ноября, в пиковый период осенней миграции промысловых рыб, строительные работы, связанные со значительным шумом, проводиться не будут.

В ходе проекта будут построены защитные сооружения на левом берегу реки Лиелупе длиной 1280 метров, в том числе двойное защитное сооружение на участке длиной 340 метров, дренажная сеть на участке длиной 1100 метров, сеть дождевой канализации на 130-метровом участке, 55 ангаров для лодок, четыре пологих подхода для удобного выхода к реке. Улица Леяс также будет перестроена на участке длиной 350 метров, а уличное освещение будет подано на участке длиной 440 метров.

В феврале прошлого года были начаты строительные работы по возведению защитного сооружения, укрепляющего изгиб левого берега Лиелупе в районе Майори на участке длиной 1280 метров от улицы Ригас, 2 до улицы Плуду.

После начала вырубки деревьев, запланированных в проекте, в администрацию поступили заявления от нескольких жителей, выражающие претензии к выполнению плана строительства и просьбы разработать решения по внесению изменений в проект: предусмотреть частичное сохранениев деревьев, построить дополнительные лестницы и дорожки, сделать ангары для лодок.

В этом году проведена разработка и экспертиза проектных решений. Будут сохранены не менее 22 деревьев, будут построены 6 дополнительных лестниц и 55 навесов для лодок, а также два дополнительных пандуса - на улице Ригас 2 и в конце улицы Плуду.

Проект реализуется при поддержке Европейского фонда регионального развития (ERAF). Цель проекта — построить и реконструировать защитные сооружения на левом берегу реки Лиелупе, чтобы приспособить районы Юрмалы, подверженные наводнениям, к изменению климата, а также улучшить условия жизни жителей города.

Общая стоимость проекта составляет 5 205 554 евро, из которых финансирование ERAF - 3 230 000 евро, субсидия из государственного бюджета - 211 688 евро, а финансирование самоуправления Юрмалы - 1 763 866 евро. Строительные работы проводит SIA Riga-rent, надзор за строительством - SIA Firma L4, проект строительства укрепления берега разработало государственное предприятие SIA Meliorprojekts, которое осуществляет и авторский надзор.

Фирма SIA Riga-rent зарегистрирована в 2011 году. По данным Firmas.lv, оборот компании в 2021 году составил 2,13 млн евро, убытки - 190 000 евро.