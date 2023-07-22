В Южной Латгалии нашли очень редкий в Латвии гриб

В южной Латгалии, в лесах вокруг Дагды, найден очень редкий в Латвии гриб — тенистый плютей, согласно информации, опубликованной АО Latvijas valsts meži (LVM), сообщает агентство LETA.

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Старший эксперт по окружающей среде LVM Гайдис Гранданс обнаружил гриб во время выполнения своих повседневных обязанностей.

Компания отмечает, что в настоящее время в Латвии известно немногим более 20 месторождений такого гриба, и это первое известное обнаружение вида в Латгалии. Гриб включен в список особо охраняемых видов в Латвии.

Тенистый плютей — это небольшой вид шляпочного гриба. Диаметр его шляпки варьируется от трех до шести сантиметров. Гриб встречается на лиственных деревьях, в основном на дубе. В редких случаях этот вид был обнаружен также на мертвой древесине хвойных пород. Шляпка гриба коричневая, бархатистая, с выраженным радиальным жилкованием, которое в центральной части гриба темнее, чем у его внешнего края.