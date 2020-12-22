В закупке на доставку вакцин против Covid-19 победила фирма Recipe Plus
Foto: DELFI

В закупке на развоз вакцин против Covid-19 победило АО Recipe Plus, сообщил представитель отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения Айнар Лацбергс.

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Он добавил, что сейчас договор в стадии заключения, поэтому пока не стоит разглашать стоимость контракта.

Оптовый торговец медикаментами АО Recipe Plus в прошлом году работал с оборотом 190,366 млн евро, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году, а прибыль компании выросла на 18,8% — до 18,448 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

Больницы каждую неделю должны будут заказывать необходимое количество доз вакцины против Covid-19, которые будут подготавливаться оптовыми торговцами в воскресенье вечером и доставляться в понедельник, первые вакцинации планируется провести 28 декабря, уточнил директор Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свен Хенкузенс.

Он пояснил, что в воскресенье вечером оптовые торговцы будут готовить упаковки с соответствующим заказанному на следующую неделю количеством доз вакцины для каждого кабинета вакцинации.

Извлеченные из морозильной установки вакцины будут доставляться в кабинеты вакцинации с пометками о том, когда они были извлечены, чтобы был понятен срок их годности.

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