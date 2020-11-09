В замедленном движении. Как осенью латвийцы отреагировали на рост заболеваемости Covid-19?

Реакция жителей на рост заболеваемости Covid-19 изменилась по сравнению с весной, свидетельствуют данные операторов мобильной связи. По данным LMT, этой осенью активность жителей практически достигла уровня до начала эпидемии Covid-19, особенно в торговых центрах. В свою очередь, Tele2 сообщает о постепенном снижении активности среди своих абонентов.

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“Весной, когда мы проводили анализ мобильных данных до и после объявления чрезвычайной ситуации, выяснили, что большинство людей добросовестно соблюдали указание оставаться дома. Это дало результат - Латвия была признана примером глобального уровня по борьбе с пандемией Covid-19”, - указал декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Гундарс Берзиньш. Однако осенью ситуация изменилась.

Латвийский университет и LMT сравнили данные за 24 марта и 27 сентября - оба дня были вторником, показатели заболеваемости Covid-19 были похожими (17 и 22 новых случая), но 24 марта уже была объявлена чрезвычайная ситуация, а 27 сентября ещё нет и меры предосторожности были рекомендацией, а не обязанностью. По сравнению с 24 марта, 27 сентября была существенно выше активность в образовательных учреждениях, местах торговли и медучреждениях, указала эксперт Латвийского университета Ирина Архипова. “Приток людей наблюдался в таких местах, как Латвийская академия наук, Больница им. Страдиня, а также торговых центрах Alfa, Spice и Akropole”, - сообщила исследователь.

Данные LMT и Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) свидетельствуют, что есть прямая связь между экономической активностью жителей и распространением Covid-19 - чем активнее жители Латвии, тем больше число больных Covid-19, указали в LMT. Рост экономической активности со смещением в месяц отражается в статистике заболеваемости Covid-19. Поэтому президент LMT Юрис Бинде призывает жителей переосмыслить свои привычки и чаще использовать возможность совершать покупки через интернет.

Высокий уровень экономической активности в начале осени показывают и данные Tele2, сообщил DELFI представитель мобильного оператора Оскар Фирманис. Однако начиная с 9 октября активность клиентов оператора стала постепенно снижаться.

"Весной мы наблюдали, что спад в передвижении людей был очень резким. Оценивая потребление мобильных данных, мы могли видеть, что движение из микрорайонов и пригородов в центр столицы сократилось примерно на 50 до 60 процентов по сравнению со временем до чрезвычайного положения. Спад есть и сейчас, но он гораздо более умеренный - около 30%," - говорит коммерческий директор Tele2 Райво Ростс.

Весной спад активности в торговых центрах и супермаркетах составлял 80-85%, осенью - 50%. Зато в начале осени данные Tele2 показали, что активность в центре города не вернулась на уровень февраля, то есть, многие продолжают работать удаленно - частично или полностью.

“Человеческий контакт - это главный фактор риска для распространения Covid-19. Чем больше людей между собой встречаются, тем больше риск, что не помогут ни 2 метра, ни маски, на мытье рук, так как эти принципы не всегда соблюдаются. Какое-то время будет важно работать удаленно и снизить движение людей, не посещая спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, а также оптимизировать посещение магазинов,” - указал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис. По его мнению, сейчас самый эффективный способ ограничить заболеваемость это оставаться дома и соблюдать физическую дистанцию.