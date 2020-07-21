В здании Службы госдоходов появится прокуратура по налоговым и таможенным делам

Новый генеральный прокурор Юрис Стуканс договорился с гендиректором Службы госдоходов (СГД, VID) создать в помещениях службы специализированную прокуратуру по налоговым и таможенным делам, сообщает Латвийское радио.

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Одним из приоритетов Стуканса являются финансовые и налоговые дела, которые требуют специфических знаний. Он считает, что необходимо создать специальную прокуратуру, чья работа будет проходить совместно со следователями в управлении налоговой и таможенной полиции. Создание такой прокуратуры не значит, что увеличится штат прокуроров, отметил Стуканс.

Генпрокурор обсудил это идею в гендиректором СГД Иевой Яунземой и она одобрила ее. Председатель Valsts nekustamie īpašumi подтвердил, что помещения для этих нужд есть. На этой неделе Стуканс планирует осмотреть помещения и выяснить стоимость переезда. Он допускает, что будет реорганизована прокуратура по финансовым и экономическим делам, на это дали согласие соответствующие прокуроры.

"Если этот проект будет успешным, я бы предложил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) создать специальную прокуратуру, которая связана с расследованием коррупционных дел", — сообщил Стуканс.