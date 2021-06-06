В Земгале массово размножаются гусеницы, вызывающие у людей аллергическую реакцию

В начале июня возле Тервете сильно размножились ядовитые златогузки (лат. Euproctis chrysorrhoea) - вредители, поражающие лиственные и фруктовые деревья. Насекомое может быть опасно и для людей: содержащие токсины волоски гусениц у особо чувствительных лиц способны вызвать раздражение кожи, а также серьезные проблемы с дыханием.

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Темно-красная или коричневая гусеница Euproctis chrysorrhoea имеет длину около трех сантиметров. Естественный ареал златогузки — Европа, Северная Африка и Ближний Восток. Золотистый шелкопряд (это второе название насекомого) встречается и в латвийской фауне, но никогда ранее он не размножался так массово, сообщают специалисты Государственной службы леса и Латвийского государственного научно-исследовательского института леса Silava.

Бабочка златогузка является вредителем фруктовых деревьев (особенно предпочитает листья вишни, яблони, груши, сливы), также переходит и на другие лиственные породы (например, дуб). Массовое размножение вредителя за несколько лет может привести деревья к увяданию.

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Насекомое также представляет угрозу и здоровью человека. Личинка бабочки (гусеница), покрыта волосками, содержащими токсин. Он вызывает раздражение кожи, глаз, а у людей, предрасположенных к астме, может вызвать проблемы с дыханием. Волоски гусеницы могут оставаться в окружающей среде в течение нескольких лет. Они очень легкие и поднимаются ветром в воздух.

Ядовитые волоски гусениц также сохраняются в паутине и свитых коконах, а еще в сброшенной кутикуле, когда златогузка превращается в бабочку.

Вызванная при контакте с гусеницами сыпь может проявиться сразу или через какое-то время и сохраняется от нескольких часов до нескольких недель. Медицинская помощь обычно включает снятие негативных симптомов зуда. Наибольший риск получить аллергическую реакцию сохраняется с начала мая до конца июля — до момента, пока гусеница станет бабочкой. Волоски взрослой бабочки аллергию уже не вызывают.

Foto: pub;licitātes foto

Как отличить опасную гусеницу от других? По словам экспертов Silava и Государственной службы леса, личинку можно идентифицировать по двум оранжевым бородавкам на спине, которые иногда могут быть желтыми или красными.

Гусеницы могут легко попасть на капот или крышу автомобиля, если его оставить под зараженными деревьями. Не паркуйтесь под плодовыми и лиственными деревьями! Если планируются садовые работы, рекомендуется надевать защитные очки, респиратор, перчатки и плотную сухую одежду. Вредитель боится патогенных грибков.

Жителей Латвии просят сообщать о местах распространения вредителя. Информацию можно передать:

старшему специалисту Управления леса и охраны окружающей среды Государственной службы леса Оскарсу Залькалнсу. Телефон 26188968, электронная почта oskars.zalkalns@vmd.gov.lv;

старшему специалисту Управления леса и охраны окружающей среды Государственной службы леса Василию Колачсу. Телефон 29441040, электронная почта vasilijs.kolacs@vmd.gov.lv

ведущему исследователю Silava Агнису Шмитсу. Телефон 26543584, электронная почта agnis.smits@silava.lv

О средствах, которые способны ликвидировать вредителя, жителям расскажут в Государственной службе защиты растений.