В жаркую погоду увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий

Погодные условия в Латвии очень изменчивы, иногда даже почти непредсказуемы. Автоводителям стоит помнить, что жаркая погода влияет не только на способность концентрироваться, но и на дорожное покрытие, что увеличивает риск возможных аварий.

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"Статистика показывает, что в хорошую погоду аварии случаются чаще. В жару водители нередко садятся за руль, утомленные солнцем, или становятся рассеянными. Кроме того, интенсивность движения имеет тенденцию к увеличению, поскольку люди чаще отправляются в путь, чтобы найти возможность отдохнуть от жары за городом, а дорожное покрытие в жару меняет свои свойства. Хотя мы не можем повлиять на погодные условия, мы, безусловно, можем адаптироваться к ним и действовать предусмотрительно, таким образом избегая опасных ситуаций и в то же время помня о том, что риск увеличивается", — говорит руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков BALTA Кристапс Лиециниекс.

В жару водители устают быстрее



Как указывает эксперт, в жаркую погоду водители устают быстрее. Следует учитывать, что вождение в состоянии усталости по степени опасности можно сравнить с вождением в состоянии алкогольного опьянения. В обоих случаях водители теряют способность концентрироваться, затрудняются объективно оценивать ситуацию на дороге и запаздывают с реакцией. "Усталость вызывается не только жарой и пребыванием на солнце. Водители могут уставать и от продолжительного шума из-за длительной езды с открытыми окнами автомобилей. Конечно, большинство современных автомобилей оборудованы системами кондиционирования воздуха, но все же следует учитывать, что не все водители ими пользуются", — говорит Кристапс Лиециниекс.



Дорожное покрытие и в жаркую погоду может стать опасным



В жару асфальт может стать скользким, так как при высоких температурах он становится мягче, а под нагрузкой твердая асфальтовая фракция вдавливается глубже, оставляя на поверхности битум, который не обеспечивает такого хорошего сцепления с автомобильной шиной, как щебеночная смесь. В результате тормозной путь становится длиннее, а повороты необходимо проходить еще осторожнее. То же самое относится и к гравийным дорогам, где имеющиеся камни при нагревании могут способствовать проскальзыванию, а пыль может ухудшить видимость.

"Мы привыкли и знаем, что зимой дороги становятся скользкими, поэтому нужно вести машину с умом. Однако даже летом, особенно в жаркую погоду, важно оценивать состояние дороги, так как даже в таких погодных условиях изменившееся дорожное покрытие может создавать риски возможных аварийных ситуаций. Поэтому, независимо от времени года и погодных условий, я бы рекомендовал не становиться лихачами и выбирать скорость, которая соответствует правилам дорожного движения и качеству дорожного покрытия", — предлагает Кристапс Лиециниекс.

Полезные рекомендации для водителей, передвигающихся на автомобиле в жаркую погоду: