В "желтый список" могут попасть Литва, Италия и Словения

В "желтый список" распространения Covid-19 в эту пятницу могут попасть еще три страны — Италия, Словения и, возможно, Литва. В "красном списке" особых изменений не ожидается, рассказала в интервью Латвийскому радио эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Элина Диминя.

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Она подчеркнула, что SPKC на все страны смотрит одинаково: будь то соседняя Литва или любая другая страна в мире, ограничения будут теми же самыми. Если Литва попадет в "желтый список", после возвращения нужно будет уходить в самоизоляцию на две недели.

По словам Димини, уже были отдельные случаи заражения, ввезенные из Литвы и Эстонии. На прошлой неделе больше половины заражений были "привозными", а из остальных большая часть заразившихся были контактными лицами этих приехавших из-за границы людей.

На этой неделе случаев заражения было заметно больше, чем на прошлой, и особенно неприятным был день с 18 заразившимися — но SPKC смог проследить цепочку заражений для всех этих случаев. Это были три отдельных вспышки, две были связаны с бытовыми контактами, один — с неким местом работы и членами семьи работающих в этом месте людей. Из последних выявленных случаев еще два пока не расследованы.