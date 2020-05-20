В женском приюте на ул. Эйженияс объявлен карантин

В муниципальном женском приюте на ул. Эйженияс в Риге объявлен режим карантина, свидетельствует распоряжение министра здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В воскресенье, 17 мая медики констатировали шесть случаев заболевания новым коронавирусом в женском приюте. На данный момент в приюте находятся 13 больных коронавирусом - 12 клиенток и один сотрудник.

Приют не могут покидать клиенты, находившиеся там с 5 мая и до момента объявления карантина. Чтобы покинуть приют, надо получить разрешение лечащего врача либо дождаться конца срока самоизоляции.

Как уже сообщалось, эпидемиологи впервые констатировали заражение новым коронавирусом в этом приюте 20 апреля. С начала прошлой недели приют закрыт для новых клиентов, его круглосуточно охраняет полиция.