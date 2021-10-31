В зимнем расписании аэропорта "Рига" будет более 80 направлений
Foto: Publicitātes foto

Вместе с переходом на зимнее время, 1 ноября Международный аэропорт "Рига" вводит зимнее расписание полетов, предлагая пассажирам более 80 разных направлений, в том числе и новые маршруты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В аэропорту будут работать 13 авиакомпаний.

airBaltic планирует возобновить многие зимние маршруты. С 18 декабря раз в неделю будет открыт прямой рейс в город Китилла на севере Финляндии. Также с 18 ноября будут возобновлены еженедельные рейсы в Женеву, Зальцбург и Верону.

Больше всего новых и обновленных маршрутов в этом сезоне предложит ирландский дискаунтер Ryanair, который начнет полеты в 17 пунктов назначения. Четыре маршрута - новинка для пассажиров рижского аэропорта: три раза в неделю будут проводиться полеты в Орхус (Дания), два полета - в Краков (Польша), Мемминген (Германия) и Палермо (Италия). Первые полеты в Орхус и Краковов были совершены 28 октября, первый рейс в Мемминген - 29 октября, в свою очередь, в Палермо - 30 октября. После почти десятилетнего перерыва на маршрутной карте аэропорта "Рига" снова появится Бристоль.

В свою очередь, авиакомпания Norwegian с 20 декабря дважды в неделю будет летать в Тронхейм. Полеты в третий по величине город продолжит и airBaltic.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Аэропорт "Рига"
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи