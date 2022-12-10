В Зосены похолодало до -20 градусов

В субботу утром холоднее всего было в Зосены, где столбик термометра опустился до отметки -20,9 градусов, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Довольно холодно и в Земгале. В пять часов утра в Добеле было -17,8 градусов, а в Елгаве -13,3 градусов.

В Лиепае столбик термометра рано утром показывал -12 градусов, а в Руцаве - 10,2 градусов.

Похожая ситуация наблюдалась в Риге и на Видземском побережье. В шесть часов утра в столице было -10 градусов, в Скулте -12 градусов, а в Айнажи -9,3 градусов.

В Латгале в субботу утром было относительно тепло - в Резекне термометр показывал -6,2 градусов, в Даугавпилсе -8,4 градусов, а в Дагде -9,4 градусов.