Вагонов нет, но вы… Почему во время чрезвычайной ситуации с Рижского взморья едет переполненный поезд?

Журналист портала Delfi обнаружила, что в солнечный воскресный вечер, когда рижане традиционно возвращаются с моря и дач, в расписании с Видземского взморья меньше одного поезда в час, к тому же — всего из четырех вагонов. На станции Вецаки это стало причиной давки в тамбурах. Delfi попросило прокомментировать эпидемиологически опасную ситуацию у представителей непосредственного перевозчика Pasažieru vilciens, а также Министерств здравоохранения, сообщения и Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Уже в конце марта предприятие Pasažieru vilciens отрапортовало, что число пассажиров снизилось на 50% и призвало отправляться в поездку только в случае крайней необходимости, соблюдая по возможности социальную дистанцию и гигиену. Рассказали о введении системы продажи нумерованных билетов на дальние поезда в Даугавпилс и Резекне, чтобы пассажиры не сидели рядом. "Возможно, будет продаваться каждый второй билет, но приоритет — продажа каждого четвертого", — сообщила представитель PV Агнесе Лиците. И уточнила, что в пригородных электричках такая практика не вводится.

Ожидаемо, что в выходные солнечные дни число желающих поехать к морю ближе к лету будет расти. В связи с этим в пятницу 8 мая, в кануне солнечных выходных дней, портал Delfi отправил запрос в PV, кто контролирует количество людей в вагонах, чтобы соблюдалась социальная дистанция, и вместят ли поезда всех желающих, особенно вечером, когда электрички традиционно переполнены. Причем в направлении из Юрмалы еще больше, чем с Видземского взморья. Получили ответ от представителя PV Агнесе Лиците, что все, кто купил билет, имеют право на поездку. Людей призвали оценить ее необходимость. Сообщили, что до сих пор на выходных не фиксировалось чрезмерно переполненных людьми вагонов, но PV тщательно контролирует ситуацию и в случае необходимости будет принимать меры.

Возможность убедиться в том, что гибких мер не принято, представилась уже в ближайшее воскресенье. Впервые за время чрезвычайной ситуации я с детьми впервые решилась поехать на море — в Калнгале. Изначально планировала, что если поезд будет переполнен и небезопасен, то поездку отменим. Но электричка, прибывшая на станцию Браса в 13.58 состояла из 8 вагонов — социальная дистанция соблюдалась идеально.

Тем же вечером на обратном пути я убедилась в том, что опасения перед поездкой не были напрасны. В 18.34 на станцию Калнгале прибыл состав всего из четырех вагонов. Социальная дистанция там уже не соблюдалась — если в вагоне люди сидели и стояли относительно разрежено (ни о каких двух метрах речи не шло), то остальным пассажирам ничего не оставалось, как втиснуться в тамбуры. В связи с чем, предложенный в ответе PV поход по вагонам с поиском свободных мест был физически невозможен. (На верхнем фото — самый непереполненный вагон на станции Калнгале. Сфотографировать ситуацию в тамбуре не было возможности — там люди стояли плечо к плечу).

Foto: DELFI

На фото: частично уже вошедшая в вагон толпа в Вецаки.

На следующей станции Вецаки в каждый вагон зашла еще толпа. Мы сообщили с трудом прорвавшемуся к нам кондуктору в далеко не безопасной бумажной маске на лице, что ситуация небезопасна — мы приняли решение покинуть поезд. На что получили ответ: "Вы с ума сошли, девушка, на чем же вы с детьми собираетесь уехать?!" Из Вецаки в центр Риги ехали отчасти на самокатах (купить билеты на автобус было попросту негде, а водители их не продают), а потом — на автобусе.

Почему, штрафуя собирающихся по трое людей в парках и запрещая детям играть на площадках, настаивая, чтобы владельцы кафе и магазинов обеспечили за свой счет дистанцию и дезинфекцию, правительство никак не обеспечивает безопасных мер на государственном предприятии?

Портал Delfi попросил ответственные госслужбы комментировать ситуацию, полностью идущую вразрез с рекомендациями эпидемиологов.

Представитель PV Агнесе Лиците ответила: "Несмотря на солнечный уикэнд, в стране по-прежнему в силе чрезвычайная ситуация. А значит в силе и призыв оценить необходимость каждой поездки в общественном транспорте и пользоваться им только в существенно важных случаях, стараясь делать это во время, когда едет мало людей. Особенно важно это условие соблюдать людям из группы повышенного риска заражения.