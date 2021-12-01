Вайра Вике-Фрейберга: ковид-ограничения вводили позже, чем нужно

Ситуация с Covid-19 гораздо более печальна, чем ожидалось вначале. А ограничения ввели в несколько раз позже, чем было необходимо. Своим мнением о происходящем поделилась в передаче на канале TV3 экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

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"Очень важно не распространять ложную информацию, и здесь значительная роль у медиа — не сеять страх и панику по поводу того, что нам угрожает", — сказала экс-президент.

За время кризиса Covid-19 некоторые решения правительства были обоснованы и разъяснены, а некоторые были не столь успешными. Например — решение разрешить продавать только ограниченный список "необходимых" товаров, рассказала Вике-Фрейберга.

Она добавила, что Волна заболеваемости, которая пришла осенью, была особо "злая" и отправила Латвию почти на самые последние позиции в Евросоюзе. Этого нельзя было допускать, и, судя по кривой заболеваемости, решения нужно было принимать раньше.

"Во всех демократических странах политики должны понимать, как принятые решения скажутся на их карьере, но в данном случает речь идет о человеческих жизнях и безопасности государства, и не время думать о том, будете вы номер три или номер четыре в предвыборном списке", — заявила экс-президент.

При этом нельзя ожидать от политиков ясновидения, ведь даже ученые еще не изучили, например, новый штамм коронавируса, "Омикрон" добавила Вике-Фрейберга. Она сравнила решения политиков с лотереей — их принимают и надеятся, что двигаются в верном направлении.