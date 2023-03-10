Вакансия на Rus.Delfi.lv: мы ищем редактора новостей

На Delfi открывается новая вакансия: мы ищем редактора в новостную редакцию. Если вы разбираетесь в том, что происходит в Латвии и мире, владеете русским и латышским языками, умеете грамотно и быстро писать и (в идеале) имеете опыт работы в СМИ или смежных отраслях — возможно, это место для вас.

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В чем заключается работа

Вы будете работать в новостной редакции: находить и готовить к публикации новости, обзоры, разъясняющие материалы, а также время от времени придумывать и реализовывать новые контентные и технические решения. Материалы, которые над которыми вы будете работать, мы планируем публиковать на Rus.Delfi.lv.

Чего мы ожидаем от кандидатов

Вы в курсе актуальных событий в мире и в Латвии — в политике, экономике и других сферах жизни;

у вас отличный письменный русский язык, а еще вы можете быстро и точно переводить с латышского и (желательно) английского;

у вас есть навыки работы на компьютере — работа с текстом, обработка фотографий;

вы способны самостоятельно организовать работу, фокусироваться на приоритетах, не боитесь экспериментировать;

вы коммуникабельны, готовы работать в команде и склонны к творческому мышлению.

Опыт работы в СМИ и смежных областях считается преимуществом.

Условия работы

зарплата от 1200 до 1500 евро до уплаты налогов;

медицинская страховка и все социальные гарантии;

возможность частичной работы из дома;

возможности роста и повышения квалификации: курсы, семинары и другие виды обучения;

абонемент в спортзал и возможность посещать концерты и другие мероприятия;

и много других приятных бонусов.

CV и мотивационное письмо на русском языке присылайте на rus.redakcija@delfi.lv. Если у вас есть публикации в СМИ, ссылки на них будут очень кстати. Мы свяжемся с кандидатами, которые пройдут в следующий этап конкурса.

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