Вакцина Astra Zeneca в Латвии пока что используется только для вторых доз

Из-за неясностей с поставками вакцина Astra Zeneca в настоящий момент используется только для вторых доз, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам политика, Латвия в ближайшее время ожидает еще 12 000 доз Astra Zeneca, а что будет с дальнейшими поставками, пока неясно.

"Поэтому мы вообще стараемся не предлагать Аstra Zeneca для первой дозы", — рассказал министр.

Учитывая неясную ситуацию с поставками и то, что на европейском уровне идет судебное разбирательство с Astra Zeneca, Латвия пока не планирует заказывать дополнительные дозы этой вакцины, хотя и рассчитывает на то, что получит все, что было запланировано получить в этом году.

Планировалось, что вакцина AstraZeneca будет главной вакциной от коронавируса, которую используют Евросоюз — она дешевая и ее проще хранить. Но предприятие не справилось с поставками в установленные сроки, кроме того, есть подозрения, что в отдельных редких случаях вакцина может вызывать образование тромбов, поэтому некоторые страны отказались от этой вакцины.

Кроме AstraZeneca, в ЕС утверждены к использованию вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.