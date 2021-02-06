Вакцина AstraZeneca существенно замедляет распространение Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

Вакцина от Covid-19 производства AstraZeneca и Оксфордского университета не только защищает людей от тяжелого течения болезни, но и снижает трансмиссию вируса, сообщает The New York Times.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Разработчики вакцины из Оксфордского университета первыми зафиксировали то, что вакцина может снизить трансмиссию вируса. Исследование, в котором опубликованы эти данные, пока не отрецензировано, однако оно показывает, что уровень трансмиссии вируса упал почти на два трети.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок поприветствовал результаты. "Теперь мы знаем, что оксфордская вакцина снижает трансмиссию и это поможет нам выбраться из этой пандемии", — заявил глава Минздрава с интервью Би-би-си.

Кроме того, исследователи утверждают, что одна доза вакцины имеет 76% эффективности. Данные получены во время трех месяцев наблюдения за добровольцами, не включая трехнедельный период, необходимый для выработки защиты. Испытания показали, что вакцина более эффективна, если интервал между дозами больше изначально рекомендованного четырехнедельного перерыва. Среди добровольцев, получивших вторую дозу вакцины спустя три месяца, эффективность составила 82%, тогда как среди добровольцев, получивших вакцину спустя менее шести недель, эффективность составила 55%.

Новые исследования основаны на данных прошлого года, согласно которым эффективность вакцины при стандартных двух дозах составляет 62%, а в режиме "полдозы — полная доза" эффективность составила 90%. Сначала исследователи думали, что дело в дозах, но позже поняли, что, скорее всего, дело в интервале между дозами.

Европейское агентство лекарств на данный момент рекомендует вторую дозу вакцины вводить спустя 4 — 12 недель после первой. В ЕАЛ порталу Delfi указали, что если производитель подаст новые данные научному комитету агентства, то комитет рассмотрит их и может изменить рекомендации по использовании вакцины.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Объявления

Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
42 500€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87 400€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
122 600€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
191 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134 500€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
91 800€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€