Вакцина AstraZeneca существенно замедляет распространение Covid-19

Вакцина от Covid-19 производства AstraZeneca и Оксфордского университета не только защищает людей от тяжелого течения болезни, но и снижает трансмиссию вируса, сообщает The New York Times.

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Разработчики вакцины из Оксфордского университета первыми зафиксировали то, что вакцина может снизить трансмиссию вируса. Исследование, в котором опубликованы эти данные, пока не отрецензировано, однако оно показывает, что уровень трансмиссии вируса упал почти на два трети.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок поприветствовал результаты. "Теперь мы знаем, что оксфордская вакцина снижает трансмиссию и это поможет нам выбраться из этой пандемии", — заявил глава Минздрава с интервью Би-би-си.

Кроме того, исследователи утверждают, что одна доза вакцины имеет 76% эффективности. Данные получены во время трех месяцев наблюдения за добровольцами, не включая трехнедельный период, необходимый для выработки защиты. Испытания показали, что вакцина более эффективна, если интервал между дозами больше изначально рекомендованного четырехнедельного перерыва. Среди добровольцев, получивших вторую дозу вакцины спустя три месяца, эффективность составила 82%, тогда как среди добровольцев, получивших вакцину спустя менее шести недель, эффективность составила 55%.

Новые исследования основаны на данных прошлого года, согласно которым эффективность вакцины при стандартных двух дозах составляет 62%, а в режиме "полдозы — полная доза" эффективность составила 90%. Сначала исследователи думали, что дело в дозах, но позже поняли, что, скорее всего, дело в интервале между дозами.

Европейское агентство лекарств на данный момент рекомендует вторую дозу вакцины вводить спустя 4 — 12 недель после первой. В ЕАЛ порталу Delfi указали, что если производитель подаст новые данные научному комитету агентства, то комитет рассмотрит их и может изменить рекомендации по использовании вакцины.