"Вакцина защищает!". Левитс поддержал обязательные прививки от Covid-19 для медиков и педагогов

Правительство уже на этой неделе должно принять решение по вопросу об обязательной вакцинации педагогов, медиков и работников социальных учреждений, написал на своей странице в соцсети Twitter президент Эгилс Левитс.

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"Заботясь о Латвии, правительство уже на этой неделе должно принять решение об обязательной вакцинации педагогов, медиков, социальных работников. Вакцина защищает!", - сообщил политик.

Rūpēs par Latviju, valdībai jau šonedēļ jānosaka nepieciešamība vakcinēties pedagogiem, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem. Vakcīna sargā! pic.twitter.com/EcttzbTLqQ — Egils Levits (@valstsgriba) September 27, 2021

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что требование об обязательной вакцинации для работников здравоохранения, образования и учреждений социального ухода может вступить в силу с 1 ноября.

Также он не исключил, что подобное требование может быть введено и для работников других сфер, если будет принято такое решение.

По словам Павлютса, в вышеупомянутых сферах в переходный период с 11 октября до 1 ноября можно будет работать с 72-часовым тестом на Covid-19, но оплачивать тесты должны будут сами работники, за исключением случаев, когда начат процесс вакцинации.