Вакцинация детей 5-11 лет: сокращен интервал между дозами, больше возможностей и удобнее время

Государственный совет по иммунизации (ГСИ) рекомендует сократить интервал между первой и второй прививками от Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет до шести недель, сообщили агентству LETA в ГСИ. Теперь детская вакцинация доступна и в ATTA centre в вечернее время.

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В начале вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет с Covid-19 рекомендуемый интервал вакцинации составлял три месяца.

"С тех пор как в мире стартовала вакцинация возрастной группы 5-11 лет от коронавируса, прививку получили миллионы детей — только в США их уже почти 10 миллионов. Соответственно есть намного больше данных о безопасности, чем в момент регистрации вакцины", — пояснила глава ГСИ, инфектолог Даце Завадска.

Таким образом, учитывая эпидемиологическую ситуацию и данные о безопасности вакцин и опыте стран, можно сократить ранее рекомендованный интервал в три месяца до шести недель. В случае необходимости возможно введение второй дозы раньше — через три недели после первой. Это не противоречит зарегистрированной схеме вакцинации.

"Также по-прежнему детям с ослабленным иммунитетом рекомендуем три дозы — вторую дозу через три недели после первой, а третью через четыре недели после второй", — отметила Завадска.

22 и 24 января января в Центре вакцинации "ATTA Centre" (ул. Краста, 60) прививки от ковида могут получить дети 5-11 лет — процесс проводят медсестры объединения поликлиник VCA . Идя навстречу пожеланиям родителей, время детской вакцинации продлили до 16 часов. Записаться на прививку можно по тел 8989, но можно приходить и без предварительной записи.

Как сообщила руководитель проекта вакцинации NVD Эва Юхневича, подобную практику в ближайшее время введут и в районных центрах вакцинации.

На этой неделе ГСИ в ходе заседания рассмотрит вопрос о необходимости бустерной дозы для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Совет по-прежнему ее не рекомендует. Завадска пояснила, что ревакцинация подростков не ограничит передачу вируса, кроме того, две дозы вакцины также могут защитить от тяжелого течения болезни.

"Сейчас дети не болеют тяжелее, как это было раньше, однако увеличилась заболеваемость. Даже две полученные летом дозы защитят от более серьезного заболевания и сейчас. К сожалению, с имеющимися вакцинами мы не можем особо влиять на передачу вируса, поэтому ревакцинация подростков в возрасте от 12 лет не имеет смысла", — отметила инфектолог.

Однако, если консилиум компетентных врачей по разным причинам решает о необходимости бустерной дозы для подростка, ее можно получить.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не утвердила ревакцинацию подростков 12-17 лет. В свою очередь, вопрос о бустерной дозе для детей от 16 лет планируется рассмотреть на следующей неделе.

В Латвии вакцины от Covid-19 доступны детям с пятилетнего возраста.

На сегодняшний день 5 872 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет привиты от Covid-19, в том числе 447 детей, получивших обе дозы.