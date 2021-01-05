Вакцинация по выходным и мало Pfizer: Винькеле ответила на критику оппонентов
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Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) во время пресс-конференции о подробном плане иммунизации населения ответила на упреки со стороны политических оппонентов, в том числе премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство).

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Вакцинация по выходным


Один из упреков в адрес министерства заключался в том, что пока в других странах врачи получали вакцину и в выходные, в Латвии процесс был остановлен. Винькеле отметила, что “сидя в кабинете, ей это не кажется оптимальным”, однако такое решение было принято, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на медработников, которых и так не хватает.

“Нельзя сравнивать нагрузку на немецкие больницы с Латвией”, - отметила Винькеле, добавив, что нагрузка на латвийских медиков несравнимо больше. Министр указала, что эта ошибка учтена и исправлена - вакцинация на этой неделе состоится и в выходные.

Закупка Pfizer


Латвийский план вакцинации от Covid-19 основной упор делает на закупку вакцины AstraZeneca, хотя сейчас в ЕС разрешено использовать только одну вакцину - Pfizer. Это также стало основанием для упреков в адрес министра. Премьер во время своей пресс-конференции заявил, что Минздрав отказался от закупки дополнительной партии вакцин Pfizer и ему это решение не понятно. По словам Винькеле, Минздрав информировал правительство о возможности закупить дополнительно 100 000 доз вакцины Pfizer и планирует на этой неделе выдвинуть на голосование закупку ещё 160 000 доз вакцин этого производителя. Она отрицает, что её ведомство отказалось от первой дополнительной закупки.

Промедление с публикацией подробного плана вакцинации


Премьер-министр Кришьянис Кариньш в качестве основной причины недоверия Винькеле указал, что у Латвии нет понятного и ясного плана вакцинации. Винькеле на это парировала, что работники министерства, Центра профилактики и контроля заболеваний и других ведомств “работают при такой нагрузке, какой у премьера сейчас нет”. Винькеле не раз во время пресс-конференции защищала медиков и работников ведомств в подчинении Минздрава.

В чем Винькеле упрекнула Кариньша?


Во время разговора с журналистами министр упомянула несколько проблем. Во-первых, о том, что Кариньш потребует её отставки, она узнала от коллег. Изначально ей сообщили, что премьер хочет провести заседание Совета по кризисному управлению и обсудить план иммунизации. Винькеле на заседание не была приглашена.

Во-вторых, она считает неприемлемой ситуацию, когда “премьер-министр со своими бойцами общается через социальные сети”, ссылаясь на публичные упреки Кариньша в адрес Винькеле, опубликованные в Twitter премьера.

“Я считаю, что это попытка премьера переложить ответственность за не очень координированное и гладкое управление кризисом”, - указала глава Минздрава.

Как уже сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле. Она готова уйти в отставку начиная с четверга, 7 января. Её обязанности будет временно исполнять министр обороны Артис Пабрикс.

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"Новое Единство" Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Артис Пабрикс Вакцинация Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш
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